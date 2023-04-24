Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, считает ли он этот формат обмена реальным.

Смотрите также Украина борется за каждого: как враг хочет нас поссорить

Мы в принципе приближаемся к этому. Давайте, опять же, посмотрим цифры. На данный момент уже обменяли более 2 200 человек,

– сообщил Буданов.

Он также подчеркнул, что обмены пленными между Украиной и Россией беспрецедентны, поскольку продолжаются во время боевых действий.

"Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий, и никак не во время", – уточнил он.

Украина возвращает домой своих военных

На Пасху и накануне прошел большой обмен пленными. Украина вернула домой 130 человек.

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что среди возвращенных: 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

Позже стало известно, что среди бойцов, которых удалось вернуть во время обмена, было много тех, кто считался пропавшим без вести. Так, из 130 возвращенных защитников – 48 ранее считались пропавшими без вести.

В январе уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что российская сторона пока не соглашается на обмен пленных по формуле "всех на всех".

Кстати, в российском плену находятся не только военнослужащие ВСУ, но и гражданские лица. Так, в заложниках страны-агрессора сейчас не менее 20 тысяч гражданских украинцев.

Обратите внимание! В эксклюзивном интервью 24 Канала уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, как российские захватчики, в нарушение норм международного права, депортируют украинских детей, незаконно передают их на усыновление и пытаются стереть нашу идентичность.