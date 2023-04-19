Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. И это только количество тех, о плену которых сообщили родственники.

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Общее количество гражданских заложников, которых сейчас удерживает Россия, просто безумно. Я могу назвать количество только тех, кто официально обратился ко мне среди их родственников: эта цифра более 20 тысяч человек,

– сообщил Дмитрий Лубинец.

Более того, по его словам, их количество на самом деле больше. Ведь под оккупацией россиян по-прежнему находится часть Херсонской области, Запорожской, вся Донецкая, Луганская области и весь наш Крым.

Не обращаются, потому что боятся пополнить обменный фонд

Лубинец подчеркнул, что понятно, что находящиеся там родственники в Украину обратиться не имеют возможности.

Даже имея техническую возможность через Интернет, они просто боятся. Они понимают, что даже простое обращение к украинскому омбудсмену будет использовано российскими оккупационными властями как основание для того, чтобы задержать, обвинить в шпионаже и пополнить обменный фонд,

– отметил Лубинец.

В то же время, Украина не может проводить обмены гражданскими, добавил Лубинец. Он добавил, что не называет это обменом и никогда не назовет. По его словам, речь идет о возвращении граждан домой.

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Впрочем, Россия, по словам Лубинца, Россия использует гражданские для того, чтобы возвращать своих военных.

Сколько украинских военных находятся в плену