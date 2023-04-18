Больше об этом во время разговора с журналистом Владимиром Осечкиным боевик 5-го отряда ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров.

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То, что происходило с украинскими пленными, хуже ада

Азамат Улдаров указал, что выполнял все приказы российского командования. В частности, он признался, что ликвидировал почти всех пленных украинцев на одном из направлений. Тогда из 100 человек остались в живых только 3.

Нам давали команду и мы ее выполняли, потому что мы путинская команда,

– подытожил он.

Казали даже детей

Боевик признался, что во время штурма Бахмута он и другие вагнеровцы казнили сотни украинцев, в том числе десятки детей.

Мы шли и убивали всех: женщин, мужчин, пенсионеров, детей. Ребенку было 5 – 6 лет, он визжал, а я сделал "контрольный",

– заявил Улдаров.

То, что оккупанты делали в Бахмуте, когда только зашли в город, просто поражает. Оккупант рассказывает как с другими вагнеровцами "зачищал" подвал в девятиэтажке, где скрылись сотни людей. Тогда он с другими оккупантами убил 300 – 400 человек, среди которых 40 детей.

"Я дал команду уничтожить всех. Это был девятиэтажный дом и целый подвал, а также первый и второй этаж были забиты людьми и заминированы. Я тогда дал команду - "обнулить" всех", – сказал бывший зек.

Обратите внимание! Все эти факты – доказательства жестокого нарушения Женевской конвенции российскими оккупантами. Все исполнители и пособники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности.

Добавим, что, несмотря на зверства оккупантов, украинская сторона соблюдает все нормы Женевской конвенции. Российские захватчики находятся в достойных условиях, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.