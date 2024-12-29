Что будет с курсом евро в январе

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, спрос на валюту в 2025 году постепенно будет снижаться. Поэтому резких изменений по курсам ожидать не стоит.

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Обратите внимание! На следующей неделе, с 30 декабря по 5 января, на межбанке курс евро ожидается на уровне 43,50 – 45 гривен, а на наличном рынке – 45 – 47,50 гривны.

Как объясняет Лесовой, сенсаций на рынке с нового года не стоит ожидать в силу ряда обстоятельств:

Поднятие учетной ставки до 13,5% стало весомым механизмом по сдерживанию инфляции. Поэтому на рынке уже работает другой рычаг сдерживания спроса, кроме осуществляемых валютных интервенций.

Режим управляемой гибкости в дальнейшем будет защищать рынок от любых непредсказуемости, например, от стремительных курсовых взлетов.

Объем международной финансовой помощи и объемы валютных резервов создают стратегический базис надежности для гривны не только на январь, но и на весь год.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что в декабре выделит дополнительные 4,20 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, а в 2025 году Украина получит более 30 миллиардов евро от Евросоюза.

В то же время несмотря на внешнее напряжение, связанное, как с войной, так и со многими неизвестными экономическими факторами, ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой.

Таким образом, курсовые показатели на межбанке будут меняться в соответствии с системой, образованной в результате действия режима управляемой гибкости. Соответственно на наличном рынке ситуация будет зеркальной.