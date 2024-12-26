Как будут выглядеть новые ценники

На ценниках магазинам, вероятно, придется указывать цену, которая должна быть за литр или килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Гурина.

Читайте также Укрнафта пробурила новую скважину: как это увеличит добычу газа в Украине

Дмитрий Гурин Народный депутат Украины Подаем законопроект, чтобы на ценниках были обязаны указывать цену на литр / килограмм и эти все бутылки по 850 миллилитров молока ушли в прошлое.

То есть, для производителей, фактически, ничего не изменится. А вот заведения торговли могут обязать указывать какой была бы стоимость продукции за килограмм или литр.

Обратите внимание! Соответствующий проект изменений №12358 в Закон "О защите прав потребителей" был зарегистрирован 25 декабря. В законопроекте говорится о "совершенствовании информирования потребителей о ценах на товары с целью имплементации Директивы 98/6/ЕС Европейского парламента и Европейского совета".