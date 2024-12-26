Як будуть виглядати нові цінники

На цінниках магазинам, імовірно, доведеться вказувати ціну, яка мала б бути за літр чи кілограм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Гуріна.

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Дмитро Гурін Народний депутат України Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках були зобовʼязані вказувати ціну на літр / кілограм і оці всі пляшки по 850 мілілтрів молока пішли в минуле.

Тобто, для виробників, фактично, нічого не зміниться. А от заклади торгівлі можуть зобов'язати вказувати якою була б вартість продукції за кілограм чи літр.

Зверніть увагу! Відповідний проєкт змін №12358 до Закону "Про захист прав споживачів" було зареєстровано 25 грудня. У законопроєкті йдеться про "вдосконалення інформування споживачів про ціни на товари з метою імплементації Директиви 98/6/ЄС Європейського парламенту та Європейської ради".