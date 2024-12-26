Якою є нова свердловина

Нова свердловина знаходиться на сході країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрнафту.

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На цій свердловині планується видобуток 66 тонн у нафтовому еквіваленті на добу.

Сергій Корецький Директор ПАТ "Укрнафта" Дебіт нової свердловини складає станом на зараз 68 тисяч кубометрів газу та 8 тонн конденсату на добу. Це 66 тонн на добу у нафтовому еквіваленті. Дякую колегам за ефективну роботу та вагомий вклад в енергетичну стійкість України!

Що ще відомо про нову свердловину: