Якою є нова свердловина
Нова свердловина знаходиться на сході країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрнафту.
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На цій свердловині планується видобуток 66 тонн у нафтовому еквіваленті на добу.
Дебіт нової свердловини складає станом на зараз 68 тисяч кубометрів газу та 8 тонн конденсату на добу. Це 66 тонн на добу у нафтовому еквіваленті. Дякую колегам за ефективну роботу та вагомий вклад в енергетичну стійкість України!
Що ще відомо про нову свердловину:
- роботи виконувались власним буровим верстатом;
- глибина свердловини – 3 017 метрів;
- видобувні запаси газу сягають 244 мільйонів кубометрів;
- видобувні запаси конденсату – 35 тисяч тонн.