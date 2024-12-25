Хто з пенсіонерів має оновити дані до 31 грудня

Оновлювати інформацію щодо себе такі люди повинні щорічно, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Особи, які отримують пенсії за кордоном, мають щороку здійснювати підтвердження того, що вони є живими.

Україна уклала низку міжнародних договорів з питань соціального (пенсійного) забезпечення, якими регулюється, зокрема, порядок виплати пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон,

– повідомили у фонді.

Договори укладені з такими країнами:

Іспанія;

Латвія;

Словаччина;

Литва;

Чехія;

Болгарія;

Португалія;

Естонія;

Польща.

Це значить, що кожна з цих держав призначає та виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на своїй території.

Зверніть увагу! Зокрема страховий стаж, який отриманий на території іншої країни, враховується тільки для визначення права на пенсію.

Як здійснюється виплата

Виплата пенсій здійснюється щоквартально. Вона відбувається завдяки переказу на особові рахунки пенсіонерів, які відкриті одним з двох способів:

у банках країн проживання; через компетентний орган договірної держави.

Так пенсіонери, які отримують пенсійну виплату через компетентний орган договірної держави, проходять ідентифікацію в цих органах.

Важливо! Пенсіонери, які одержують виплату на банківський рахунок та проживають у вище перерахованих країнах, мають щороку до 31 грудня надсилати до Пенсійного фонду України заповнений і офіційно засвідчений документ "Підтвердження факту, що особа є живою".