Какова новая скважина
Новая скважина находится на востоке страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрнафту.
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На этой скважине планируется добыча 66 тонн в нефтяном эквиваленте в сутки.
Дебит новой скважины составляет по состоянию на сейчас 68 тысяч кубометров газа и 8 тонн конденсата в сутки. Это 66 тонн в сутки в нефтяном эквиваленте. Спасибо коллегам за эффективную работу и весомый вклад в энергетическую устойчивость Украины!
Что еще известно о новой скважине:
- работы выполнялись собственным буровым станком;
- глубина скважины – 3 017 метров;
- добывающие запасы газа достигают 244 миллионов кубометров;
- добывающие запасы конденсата – 35 тысяч тонн.