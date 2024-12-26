Какова новая скважина

Новая скважина находится на востоке страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрнафту.

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На этой скважине планируется добыча 66 тонн в нефтяном эквиваленте в сутки.

Сергей Корецкий Директор ПАО "Укрнафта" Дебит новой скважины составляет по состоянию на сейчас 68 тысяч кубометров газа и 8 тонн конденсата в сутки. Это 66 тонн в сутки в нефтяном эквиваленте. Спасибо коллегам за эффективную работу и весомый вклад в энергетическую устойчивость Украины!

Что еще известно о новой скважине: