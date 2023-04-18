Більше про це під час розмови з журналістом Володимиром Осєчкіним бойовик 5-го загону ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров.
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Те, що відбувалося з українськими полоненими, гірше за пекло
Азамат Улдаров зазначив, що виконував всі накази російського командування. Зокрема він зізнався, що ліквідував майже всіх полонених українців на одному з напрямків. Тоді зі 100 людей залишилися живими лише 3.
Нам давали команду і ми її виконували, бо ми путінська команда,
– підсумував він.
Страчували навіть дітей
Бойовик зізнався, що під час штурму Бахмута він та інші вагнерівці стратили сотні українців, зокрема десятки дітей.
Ми йшли та вбивали всіх: жінок, чоловіків, пенсіонерів, дітей. Дитині було 5 – 6 років, вона верещала, а я зробив "контрольний",
– заявив Улдаров.
Те, що окупанти робили у Бахмуті, коли тільки зайшли у місто, просто вражає. Окупант розповідає як з іншими вагнерівцями "зачищав" підвал у дев'ятиповерхівці, де сховалися сотні людей. Тоді він з іншими окупантами вбив 300 – 400 людей, серед яких 40 дітей.
"Я дав команду знищити всіх. Це був дев'ятиповерховий будинок та цілий підвал, а також перший та другий поверх були забиті людьми та заміновані. Я тоді дав команду – "обнулити» всіх", – сказав колишній зек.
Додамо, що, попри звірства окупантів, українська сторона дотримується всіх норм Женевської конвенції. Російські загарбники перебувають у гідних умовах, їм надається вся необхідна медична допомога.