"Борисоглєбськ-2" – один із найсучасніших російських комплексів РЕБ, призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектра систем зв'язку, управління та навігації противника, передає 24 Канал із посиланням на СБС.

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Що відомо

Також комплекс активно використовують для боротьби з БпЛА. Він вважається одним з ключових засобів РЕБ в арсеналі збройних сил Росії, що робить його пріоритетною ціллю.

Бійці 413-го батальйону "Рейд" СБС виявили та з відстані близько 70 кілометрів уразили станцію зі складу комплексу "Борисоглєбськ-2".

Як відбувалося ураження ворожого РЕБ: дивіться відео

Зважаючи на технологічну складність цього РЕБ, втрата кожної такої станції є суттєвою для російської армії.

До слова, 29 травня уночі у селищі Коренево Курської області лунали вибухи. Ймовірно уражено пункт дислокації російської армії. Відомо, що є загиблі, але який саме підрозділ, ймовірно, опинився під ударом – невідомо.