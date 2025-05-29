"Борисоглєбск-2" – один из самых современных российских комплексов РЭБ, предназначенный для ведения радиоразведки и подавления широкого спектра систем связи, управления и навигации противника, передает 24 Канал со ссылкой на СБС.

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Что известно

Также комплекс активно используют для борьбы с БПЛА. Он считается одним из ключевых средств РЭБ в арсенале вооруженных сил России, что делает его приоритетной целью.

Бойцы 413-го батальона "Рейд" СБС обнаружили и с расстояния около 70 километров поразили станцию ​​из состава комплекса "Борисоглебск-2".

Как происходило поражение вражеского РЭБ: смотрите видео

Учитывая технологическую сложность этого РЭБ, потеря каждой такой станции существенна для российской армии.

К слову, 29 мая ночью в поселке Коренево Курской области раздавались взрывы. Вероятно поражен пункт дислокации российской армии.