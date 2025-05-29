Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

До теми У Росії знову гучно: в Липецькій області вночі пролунали вибухи

На Курщині могло прилетіти по окупантах

У селищі Коренево Курської області вночі 29 травня лунали вибухи. Зранку у мережі повідомили, що нібито під ударом опинився один з пунктів дислокації російської армії.

Окупанти на Курщині, ймовірно, опинилися під ударом: дивіться відео

Згодом у мережі з'явилися кадри з місця прильоту. Росіяни на відео стверджують, що наразі триває розбір завалів, однак достеменно відомо, що є загиблі. Який саме підрозділ міг дислокуватися у Коренево – наразі невідомо.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, що будівля вщент зруйнована від прямого влучання. Інші деталі не рокзривали.

На Курщині, ймовірно, стався приліт по окупантах: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика, 18+)

Руйнування на Курщині: дивіться відео

До слова, уночі 29 травня у Петербурзі сталася масштабна пожежа. У мережі стверджували, що загоряння сталося на заводі радіоелектроніки "Авангард".