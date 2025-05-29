Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Дрони летять в бік Рязані та інших російських міст.

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Що відомо про атаку дронів по Липецькій області

РосЗМІ стверджують, що в Єлеці лунали сирени та гуділи авто. Над містом пролітали групи БпЛА.

У районі жителі чули два гучні вибухи, а в небі блищали спалахи. Раніше в області влада оголосили загрозу атаки дронів, зазначаючи, що існуватиме червоний рівень небезпеки.

Звуки руху БпЛА та збиття чути просто над будинками.

Єлець в Липецькій області атакують дрони: відео місцевих жителів

Нагадаємо, минулої ночі Сили оборони України завдали кілька ударів по важливих об'єктах воєнно-промислового комплексу Росії. Пошкодження зазнали акціонерне товариство "Кронштадт" та завод "Радуга".

Дрони обійшли російську ППО та влучили по збиральному та споряджальному цехах. Там сталися пожежі.

Окрім цього, через атаку БпЛА тимчасово зупинили роботу чотирьох аеропортів. Понад 100 рейсів були скасовані чи затримані, що спричинило натовпи пасажирів та шалені черги.