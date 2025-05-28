Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан у розмові з 24 Каналом зазначив, що сьогоднішня атака була показовою з погляду правильного й грамотного вибору цілей уздовж маршруту польоту безпілотників.

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Чим особливий удар по Дубні та Зеленограду

За словами Романа Світана, основною ціллю нинішньої атаки стала Дубна – місто, де розташований центр ядерних досліджень Росії. Під "крилом" цього підприємства росіяни сховали виробництво безпілотників, сподіваючись, що стратегічний об'єкт ніхто не атакуватиме.

Одним із найнебезпечніших дронів, які там виробляють, є "Оріон" – важкий ударний безпілотник, що несе керовану ракету "Бандероль". Сили оборони України вже перехопили й знищили кілька десятків таких ракет. Її дальність – до 500 кілометрів, швидкість – близько 500 кілометрів на годину, бойова частина – приблизно 150 кілограмів.

Дубна розташована приблизно за 100 кілометрів від Москви у бік Санкт-Петербурга. По дорозі безпілотники також атакували об'єкт у Зеленограді – підприємство, яке виробляє мікроелектроніку та агрегати для військової техніки. Зеленоград розташований приблизно за 40 кілометрів від Москви.

Україна правильно обрала маршрут,

– наголосив Роман Світан.

Дрони пройшли через Брянську область, між Білоруссю та Москвою, обійшли московську систему ППО й успішно виконали завдання. Більшість безпілотників були обманками, які змусили росіян витратити дорогі ракети ППО. Вартість однієї обманки – кілька сотень доларів, водночас ракети ППО – декілька тисяч. Що цікаво, дешеві обманки прикрили основні ударні безпілотники, які дісталися цілей у Зеленограді та Дубні.

Як зауважив полковник запасу, ця операція стала прикладом правильно організованого удару: одна точка – понад 100 дронів, уражено одразу два важливі військові об'єкти. Росіяни були налякані, а об'єкти зазнали серйозних ушкоджень.

Цим маршрутом можна і надалі запускати значну кількість безпілотників. Є попередні дані щодо алгоритмів програмування російських систем ППО, які слід враховувати при наступних атаках. Особливо важливо повторити удар по Дубні, адже це – серйозний ядерний центр.