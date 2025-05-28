Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом отметил, что сегодняшняя атака была показательной с точки зрения правильного и грамотного выбора целей вдоль маршрута полета беспилотников.

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Чем особенный удар по Дубне и Зеленограду

По словам Романа Свитана, основной целью нынешней атаки стала Дубна – город, где расположен центр ядерных исследований России. Под "крылом" этого предприятия россияне спрятали производство беспилотников, надеясь, что стратегический объект никто не будет атаковать.

Одним из самых опасных дронов, которые там производят, является "Орион" – тяжелый ударный беспилотник, несущий управляемую ракету "Бандероль". Силы обороны Украины уже перехватили и уничтожили несколько десятков таких ракет. Ее дальность – до 500 километров, скорость – около 500 километров в час, боевая часть – примерно 150 килограммов.

Дубна расположена примерно в 100 километрах от Москвы в сторону Санкт-Петербурга. По дороге беспилотники также атаковали объект в Зеленограде – предприятие, которое производит микроэлектронику и агрегаты для военной техники. Зеленоград расположен примерно в 40 километрах от Москвы.

Украина правильно выбрала маршрут,

– отметил Роман Свитан.

Дроны прошли через Брянскую область, между Беларусью и Москвой, обошли московскую систему ПВО и успешно выполнили задание. Большинство беспилотников были обманками, которые заставили россиян потратить дорогие ракеты ПВО. Стоимость одной обманки – несколько сотен долларов, одновременно ракеты ПВО – несколько тысяч. Что интересно, дешевые обманки прикрыли основные ударные беспилотники, которые достались целей в Зеленограде и Дубне.

Как отметил полковник запаса, эта операция стала примером правильно организованного удара: одна точка – более 100 дронов, поражено сразу два важных военных объекта. Россияне были напуганы, а объекты получили серьезные повреждения.

По этому маршруту можно и в дальнейшем запускать значительное количество беспилотников. Есть предварительные данные по алгоритмам программирования российских систем ПВО, которые следует учитывать при следующих атаках. Особенно важно повторить удар по Дубне, ведь это – серьезный ядерный центр.