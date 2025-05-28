Также россияне закрыли для авиарейсов аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке дронов по заводу "Кронштадт" под Москвой

Российские СМИ утверждают, что дроны атаковали предприятие "Кронштадт" в подмосковной Дубне.

Более 15 лет развиваем собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые пользуются спросом на российском и мировом рынке,

– говорится на сайте "Кронштадта".

На видео, что публикуют россияне видно прямое попадание дрона по промышленному зданию, что, вероятно, и является непосредственно этим заводом. Над городом поднялся высокий столб дыма.

В аэропорту Шереметьево в то время отменяются или задерживаются рейсы "из-за массированной атаки БпЛА", о чем заявили в компании "Аэрофлот".

Беспилотник попадает, вероятно, по заводу "Кронштадт" в Дубне: смотрите видео

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Подмосковную Дубну атакуют БпЛА: видео местных (внимание, ненормативная лексика!)

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