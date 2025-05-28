Також росіяни закрили для авіарейсів аеропорт Шереметьєво. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Зеленоград під Москвою зазнав потужної атаки БпЛА: пряме влучання зафіксовано у технопарк

Що відомо про атаку дронів по заводу "Кронштадт" під Москвою

Російські ЗМІ стверджують, що дрони атакували підприємство "Кронштадт" у підмосковній Дубні.

Понад 15 років розвиваємо власні інженерні й інформаційні технології в безпілотній індустрії, які користуються попитом на російському та світовому ринку,

– йдеться на сайті "Кронштадту".

На відео, що публікують росіяни видно пряме влучання дрона по промисловій будівлі, що, ймовірно, і є безпосередньо цим заводом. Над містом здійнявся високий стовп диму.

У аеропорту Шереметьєво у той час скасовуються або затримуються рейси "через масовану атаку БпЛА", про що заявили у компанії "Аерофлот".

Безпілотник влучає, ймовірно, по заводу "Кронштадт" у Дубні: дивіться відео

Безпілотник, можливо, влучив по підприємству "Кронштадт": відео очевидців

Підмосковну Дубну атакують БпЛА: відео місцевих (увага, ненормативна лексика!)

У російській Дубні чутно стрілянину: дивіться відео