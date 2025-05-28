В частности, город Зеленоград оказался под ударом – там попали в технопарк "Элма". 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Сутками ранее Недоброе утро для россиян: дроны могли атаковать стратегический завод в Муроме

Удар дронов по российскому Зеленограду: какие последствия

Всю ночь 28 мая из разных регионов России поступали сообщения о пролетах БПЛА, взрывах и работе ПВО. Особенно громко было в Брянской области, в Туле и под Москвой.

А под утро стало известно, что под мощным ударом дронов оказался подмосковный Зеленоград. Одно из попаданий пришлось на технопарк "Элма".

Попадание дрона в технопарк "Элма": смотрите видео очевидцев (осторожно, слышна ругань)

На месте возник пожар: свидетели зафиксировали это на видео

А вот что произошло с технопарком после прилета: видео местных

Заметим, на сайте технопарка указано, что там на 60 000 квадратных метрах работают более 150 предприятий. Чем они занимаются?

Как еще в 2022 году рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин, это приборостроение, системы безопасности, оптика, микроэлектроника и электротехника. Бесспорно, все это имеет отношение к военно-промышленному комплексу и является законной целью в войне.

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