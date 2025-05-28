Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке дронов на Россию

В минобороны России заявили, что их "силы ПВО" с 21:00 до 0:00 якобы сбили 112 беспилотников над российскими регионами.

По данным СМИ, по меньшей мере пять взрывов прозвучали над Тулой. Сами россияне жаловались, что от взрывов "дрожали стены и окна в доме", а в нескольких районах были видны яркие вспышки.

Серия взрывов прогремела также над городом Алексин Тульской области.

Без внимания не осталась и Москва. В частности жители поселков Михнево и Барыбино Московской области сообщали, что слышали звук БпЛА в небе.

ПВО минобороны сбила четыре беспилотника, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб,

– заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Жители Раменского Московской области услышали беспилотник: смотрите видео

В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Такая же судьба постигла и аэропорты Иваново, Костромы и Ярославля.

Между тем над территорией Брянской области также якобы обнаружили и уничтожили 59 БпЛА самолетного типа.

К слову, прошлой ночью россияне также жаловались на атаку дронов. Известно, что беспилотники могли атаковать стратегический завод в городе Муром Владимирской области.