Но впоследствии это назвали "процессом работы", сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. К слову, жаловались они и о взрывах вблизи химзавода в Ивановской области и завода, производящего "Шахеды" в Татарстане.
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Что известно об атаке на Тульскую область
Украинские OSINT-каналы утверждали, что ночью была осуществлена атака на оборонный завод "СПЛАВ" в Тульской области, которому уже перепадало 7 и 22 мая.
Также на спутниковых снимках NASA заметили очаги пожаров на:
- заводе крупных деталей, который занимается производством деталей для панельного строительства,
- крупном региональном производителе чугуна "Тулачермет", выпускающем сложные технические детали предприятия "ВПК-Полимеры",
- заводе по литью пластмассовых деталей,
- производственном объединении "Тулит", которое специализируется на производстве отопления.
Также очень близко к одному из очагов возгорания расположен Тульский электротехнический завод.
Однако, россияне взамен заявили, что спутниковые снимки NASA показывают такие же очаги пожаров и в другие дни. Поэтому они назвали это "специфическими отражениями спутниками процесса работы предприятий".
Несмотря на это, местные телеграмм-каналы днем 26 мая писали, что российская "певео" и дальше сбивала беспилотники над Тульской областью, из-за чего даже якобы пострадала женщина.