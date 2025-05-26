Но впоследствии это назвали "процессом работы", сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. К слову, жаловались они и о взрывах вблизи химзавода в Ивановской области и завода, производящего "Шахеды" в Татарстане.

Смотрите также В Туле дроны могли попасть по заводу: там радуются из-за незапланированного "выходного"

Что известно об атаке на Тульскую область

Украинские OSINT-каналы утверждали, что ночью была осуществлена атака на оборонный завод "СПЛАВ" в Тульской области, которому уже перепадало 7 и 22 мая.

Также на спутниковых снимках NASA заметили очаги пожаров на:

заводе крупных деталей, который занимается производством деталей для панельного строительства,

крупном региональном производителе чугуна "Тулачермет", выпускающем сложные технические детали предприятия "ВПК-Полимеры",

заводе по литью пластмассовых деталей,

производственном объединении "Тулит", которое специализируется на производстве отопления.

Также очень близко к одному из очагов возгорания расположен Тульский электротехнический завод.

Однако, россияне взамен заявили, что спутниковые снимки NASA показывают такие же очаги пожаров и в другие дни. Поэтому они назвали это "специфическими отражениями спутниками процесса работы предприятий".

Несмотря на это, местные телеграмм-каналы днем 26 мая писали, что российская "певео" и дальше сбивала беспилотники над Тульской областью, из-за чего даже якобы пострадала женщина.