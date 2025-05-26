Впервые за время вторжения Татарстан атаковали дроны в апреле 2024 года. Там расположены важные для россиян заводы в контексте ведения войны против Украины, передает 24 Канал.

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Удар по Елабуге

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что Елабуга в очередной раз стала целью атаки неизвестных дронов, поскольку там расположен завод, производящий "Шахеды".

23 апреля 2024 года он снова находился под ударом. Тогда Коваленко уточнил, что в этом году оккупантам поставили задачу производить от 8 000 до 10 000 ударных дронов в год и от 15000 дронов-обманок.

Также ночью было поражено химическое предприятие в Ивановской области, которое создает компоненты для российской техники и оружия, включая ракеты.

Кроме того, неспокойной выдалась ночь и для Тулы. Там тоже беспилотники могли попасть по местному заводу.

Утром минобороны оккупантов сообщило о якобы сбитии 96 украинских беспилотников над регионами России, из них 6 – над Московской областью.