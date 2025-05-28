Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку дронів на Росію

В міноборони Росії заявили, що їхні "сили ППО" з 21:00 до 0:00 нібито збили 112 безпілотників над російськими регіонами.

За даними ЗМІ, щонайменше п'ять вибухів пролунали над Тулою. Самі росіяни скаржилися, що від вибухів "тремтіли стіни та вікна в будинку", а в декількох районах було видно яскраві спалахи.

Серія вибухів прогриміла також над містом Алексин Тульської області.

Без уваги не залишилася й Москва. Зокрема жителі селищ Міхнево та Барибіне Московської області повідомляли, що чули звук БпЛА в небі.

ППО міноборони збила чотири безпілотники, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб,

– заявив мер російської столиці Сєргєй Собянін.

Жителі Раменського Московської області почули безпілотник: дивіться відео

В московських аеропортах Домодєдово, Внуково та Жуковський запровадили тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків. Така ж доля спіткала й аеропорти Іваново, Костроми та Ярославля.

Тим часом над територією Брянської області також нібито виявили та знищили 59 БпЛА літакового типу.

До слова, минулої ночі росіяни також скаржилися на атаку дронів. Відомо, що безпілотники могли атакувати стратегічний завод у місті Муром Владімірської області.