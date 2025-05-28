Они изготавливают беспилотники и крылатые ракеты различных типов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ и источники в Службе безопасности Украины.

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Какие последствия атаки на российские предприятия

По данным Генштаба, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по АО "Кронштадт" в городе Дубна Московской области.

Там отмечают, что в районе предприятия интенсивно работала вражеская ПВО. Сейчас подтверждено его поражение. Это акционерное общество специализируется на беспилотных авиационных системах. Именно здесь изготавливаются БпЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", а также наземные комплексы управления.

В этом же населенном пункте также удалось поразить завод "Радуга", который расположен в 130 километрах к северу от Москвы и входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

В Службе безопасности Украины отмечают, что во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по уборочному и снаряжальному цехам предприятия. Сейчас там продолжается пожар.

Стоит заметить, что "Радуга" производит крылатые ракеты различных классов, в частности "воздух-воздух", "воздух-земля" и "земля-земля". Среди продукции завода есть и Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми Россия терроризирует украинское население и бьет по гражданским объектам.

СБУ продолжает с хирургической точностью попадать по ключевым предприятиям российского ВПК, чья продукция служит оружием в войне против Украины. Дроновые санкции от СБУ по технологическому тылу российской армии будут продолжаться и в дальнейшем,

– отметил информированный источник в СБУ.