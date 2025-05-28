Вони виготовляють безпілотники та крилаті ракети різних типів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ та джерела в Службі безпеки України.

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Які наслідки атаки на російські підприємства

За даними Генштабу, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по АТ "Кронштадт" в місті Дубна Московської області.

Там зазначають, що в районі підприємства інтенсивно працювала ворожа ППО. Наразі підтверджено його ураження. Це акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Саме тут виготовляються БпЛА "Оріон", "Іноходєц", "Молнія", "Гром", "Терміт", "Геліос", "Сіріус", а також наземні комплекси управління.

Наслідки дронової атаки на російські підприємства: відео очевидців

У цьому ж населеному пункті також вдалося уразити завод "Радуга", який розташований за 130 кілометрів на північ від Москви та входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение".

У Службі безпеки України зазначають, що під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства. Наразі там триває пожежа.

Варто зауважити, що "Радуга" виготовляє крилаті ракети різних класів, зокрема "повітря-повітря", "повітря-земля" та "земля-земля". Серед продукції заводу є і Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими Росія тероризує українське населення та б'є по цивільних об’єктах.

СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі,

– зазначило поінформоване джерело в СБУ.