Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. І це лише кількість тих, про полон яких повідомили родичі.

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Загальна кількість цивільних заручників, яких зараз утримує Росія, просто шалена. Я можу назвати кількість лише тих, хто офіційно звернувся до мене з-поміж їхніх родичів: ця цифра понад 20 тисяч осіб,

– повідомив Дмитро Лубінець.

Ба більше, за його словами, їх кількість насправді є більшою. Адже під окупацією росіян все ще перебуває частина Херсонської області, Запорізької, вся Донецька, Луганська області і весь наш Крим.

Не звертаються, бо бояться поповнити обмінний фонд

Лубінець наголосив, що зрозуміло, що родичі, які там перебувають, до України звернутись не мають можливості.

Навіть маючи технічну можливість через інтернет, вони просто бояться. Вони розуміють, що навіть просте звернення до українського омбудсмена буде використане російською окупаційною владою як підстава для того, щоб затримати, звинуватити у шпигунстві і поповнити обмінний фонд,

– зазначив Лубінець.

Водночас Україна не може проводити обміни цивільними, додав Лубінець. Він додав, що не називає це обміном і ніколи не назве. За його словами, йдеться про повернення громадян додому.

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Втім, Росія, за словами Лубінця, Росія використовує цивільних для того, щоб повертати своїх військових.

Скільки українських військових перебувають у полоні