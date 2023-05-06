З російського полону повернули 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів. Зокрема, героя-медика, який двічі пережив російський полон. Деталі розповів Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зверніть увагу Герой "Азовсталі": з полону повернули львів'янина азовця Святослава Сірого
Вперше герой потрапив у російський полон в 2015 році. Це сталося після Широкинської операції.
Тоді він пробув у полоні понад два роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та "Азовсталь" від загарбників,
– мовиться у повідомленні.
Також з російського полону повернулися:
- учасник місії з евакуації поранених з "Азовсталі". Евакуаційний гелікоптер, у якому перебував герой, збили. Водночас воїн вижив. Тепер його чекає курс лікування та реабілітація.
- пара, яка одружилася під час героїчної оборони "Азовсталі";
- азовець Святослав Сірий, який отримав поранення час другої операції, коли з місцевого порту забирали всіх захисників на "Азовсталь".
Україна поверне усіх захисників та захисниць, а також – цивільних, яких Росія утримує у полоні.