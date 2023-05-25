Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что все освобожденные воины воевали на Бахмутском направлении. 68 воинов, возвращенных из плена, считались пропавшими без вести.
Смотрите также Это чрезвычайно тяжело, – в ГУР рассказали, возможен ли обмен пленных всех на всех
Украина возвращает своих людей домой
Украинская разведка сообщила, что во время обмена удалось вернуть тела двух иностранцев и украинки.
Среди освобожденных военнослужащих 98 служат в Вооруженных силах Украины: из них – 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись 7 пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.
В ГУР отмечают, что, по меньшей мере, 7 спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год.
Координационный штаб по обращению с военнопленными, вся наша команда выполняет задачи Президента как можно скорее вернуть всех домой. Владимир Зеленский обозначил эту задачу как одну из ключевых,
– говорится в сообщении.
Предыдущие обмены пленными: кратко
- Недавно из российского плена вернулся военный Евгений Чуднецов с позывным "Чудик". Еще после начала войны в 2014 году защитник пошел в полк "Азов" и попал в руки врага. Эта история повторилась уже после 24 февраля 2022 года.
- Кроме того, 6 мая Украина смогла обменять 45 защитников и защитниц "Азовстали". Предварительно известно, что наших военных обменяли на троих российских пилотов.
- Среди возвращенных защитников – 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что среди них есть бойцы, которые поженились на "Азовстали" во время обороны Мариуполя.