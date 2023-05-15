Такой обмен нуждается в серьезной работе. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Возможен ли обмен пленных всех на всех
По словам Юсова, это невозможно. Это задача, которая требует серьезной работы, но абсолютно реалистична для выполнения.
Но задача очень тяжелая. И мы не можем говорить, что это событие состоится завтра, это большой комплекс мероприятий, над которым работает весь Координационный штаб, представители силовых структур, Офис Президента,
– отметил представитель разведки.
Юсов подчеркнул, что есть очень много непубличных вещей. Женевские конвенции предполагают возвращение всех пленных после окончания боевых действий, но Украина не ждет этого и возвращает своих сейчас.
"Более 2 300 освобожденных из плена уже вернулись домой. Также идет подготовка к следующим отдельным обменам, а также работа обмена всех на всех. Конечно, результаты будут", – добавил он.
Возвращение пленных украинцев: последние новости
- Из вражеского плена вернулся военный Евгений Чуднецов с позывным "Чудик". Еще после начала войны в 2014 году защитник ушел в полк "Азов" и попал в руки врага. Эта история повторилась уже после 24 февраля 2022 года.
- Недавно Украина смогла обменять 45 защитников и защитниц "Азовстали". Предварительно известно, что наших военных обменяли на троих российских пилотов.
- Среди возвращенных защитников – 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что среди них есть бойцы, которые поженились на "Азовстале" во время обороны Мариуполя.