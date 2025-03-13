Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Что происходит на фронте на вечер 13 марта
- На Харьковском направлении враг 5 раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Дорошевка, 3 боестолкновения еще продолжаются. Авиаударам подверглись Гранов и Казачья Лопань.
- На Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на наши позиции вблизи Голубовки, Загрызово и Богуславки.
- На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 14 российских атак в районе Торского, Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Григорьевки, Нового, Новомихайловки. 4 атаки еще продолжаются.
- 7 штурмовых действий противника отбили наши защитники в районе Верхнекаменского и Белогоровки на Северском направлении.
- В настоящее время на Краматорском направлении состоялась одна вражеская атака. Враг атакует в районе Часового Яра. Наши защитники дали достойный отпор.
- На Торецком направлении наши военные отражали 13 вражеских атак в районах Торецка и Дружбы, 11 атак остановлено Силами обороны, 2 – продолжаются.
- На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 41 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлиное, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка. 6 боестолкновений до сих пор продолжаются.
- На Новопавловском направлении наши защитники отбили 3 вражеские атаки. Враг пытался прорваться вблизи Константинополя. Авиаудару подверглась Воскресенка.
- На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 5 атак в районах Новоселки и Новополя, в одной локации еще продолжается бой. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новополь, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко и Свободное Поле.
- На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 6 атак захватчиков в районе Степного, Пятихаток, Свободного Поля, Ровнополя, Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки, еще 8 боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Новоандреевки и Малой Токмачки.
- На Приднепровском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудар по району населенного пункта Львов.
- Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курской области, где наши войска за сегодня отбили 14 атак противника, еще 7 боестолкновений продолжаются до сих пор. Российские захватчики нанесли 29 авиаударов, применив 45 управляемых авиабомб и осуществили 183 артиллерийские обстрелы.