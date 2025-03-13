Где на фронте продвинулась Россия

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 13 марта.

По их данным, российская армия продвинулась возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Так, россияне имеют продвижение в Белогоровке и у Григорьевки, что неподалеку Северска.

Россия продвинулась в Белогоровке: смотрите на карте

Враг имеет продвижение вблизи Григорьевки: смотрите на карте

Также оккупационные войска продвинулись возле Днепроэнергии Волновахского района.

Россия имеет продвижение вблизи Днепроэнергии: смотрите на карте

Напомним, что об обострении ситуации в Донецкой области сообщали аналитики ISW. По их данным, на этом направлении продолжаются активные боевые действия. К счастью, ВСУ имеют некоторые успехи в Торецке и под Покровском.