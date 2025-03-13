Продвижение зафиксировано в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Где на фронте продвинулась Россия
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 13 марта.
По их данным, российская армия продвинулась возле трех населенных пунктов в Донецкой области.
Так, россияне имеют продвижение в Белогоровке и у Григорьевки, что неподалеку Северска.
Россия продвинулась в Белогоровке: смотрите на карте
Враг имеет продвижение вблизи Григорьевки: смотрите на карте
Также оккупационные войска продвинулись возле Днепроэнергии Волновахского района.
Россия имеет продвижение вблизи Днепроэнергии: смотрите на карте
Напомним, что об обострении ситуации в Донецкой области сообщали аналитики ISW. По их данным, на этом направлении продолжаются активные боевые действия. К счастью, ВСУ имеют некоторые успехи в Торецке и под Покровском.