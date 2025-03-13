Де на фронті просунулася Росія

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вдень 13 березня.

За їхніми даними, російська армія просунулася біля трьох населених пунктів на Донеччині.

Так, росіяни мають просування в Білогорівці та біля Григорівки, що неподалік Сіверська.

Росія просунулася в Білогорівці: дивіться на карті

Ворог має просування поблизу Григорівки: дивіться на карті

Також окупаційні війська просунулися біля Дніпроенергії Волноваського району.

Росія має просування поблизу Дніпроенергії: дивіться на карті

Нагадаємо, що про загострення ситуації на Донеччині повідомляли аналітики ISW. За їхніми даними, на цьому напрямку тривають активні бойові дії. На щастя, ЗСУ мають деякі успіхи в Торецьку та під Покровськом.