Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
До теми Росія просунулася біля кількох населених пунктів на Донеччині: мапа DeepState за 13 березня
Що відбувається на фронті на вечір 13 березня
- На Харківському напрямку ворог 5 разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка, 3 боєзіткнення ще тривають. Авіаударів зазнали Гранів та Козача Лопань.
- На Куп'янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед на наші позиції поблизу Голубівки, Загризового та Богуславки.
- На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак в районі Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки. 4 атаки ще тривають.
- 7 штурмових дій противника відбили наші оборонці в районі Верхньокам'янського та Білогорівки на Сіверському напрямку.
- На цей час на Краматорському напрямку відбулась одна ворожа атака. Ворог атакує в районі Часового Яру. Наші захисники дали гідну відсіч.
- На Торецькому напрямку наші військові відбивали 13 ворожих атак в районах Торецька та Дружби, 11 атак зупинено Силами оборони, 2 – тривають.
- На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 41 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка. 6 боєзіткнень досі тривають.
- На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 3 ворожі атаки. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя. Авіаудару зазнала Воскресенка.
- На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 5 атак в районах Новосілки та Новополя, в одній локації ще триває бій. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новопіль, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко та Вільне Поле.
- На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 6 атак загарбників в районі Степового, П'ятихаток, Вільного Поля, Рівнополя, Щербаків, Кам'янського та в напрямку Новоандріївки, ще 8 боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаударів в районах Новоандріївки та Малої Токмачки.
- На Придніпровському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаудару по району населеного пункту Львове.
- Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили 14 атак противника, ще 7 боєзіткнень тривають дотепер. Російські загарбники завдали 29 авіаударів, застосувавши 45 керованих авіабомб та здійснили 183 артилерійські обстріли.