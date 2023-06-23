Вернули тела 51 защитника с временно оккупированных территорий Украины. Теперь близкие и родные смогут достойно провести их в последний путь.
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Воинов Украины вернули с оккупированных территорий
Как отметили в Минреинтеграции, репатриация тел погибших украинских военных состоялась в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями,
– сообщили в Минреинтеграции.
Также в министерстве напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести. Связаться можно по номерам:
- 0 800 339 247,
- в выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по номеру 095 896 04 21.
Отметим, что в конце мая в Минреинтеграции сообщили о возвращении тел 79 защитников Украины. Их также забрали с временно оккупированных территорий нашего государства.
Из плена вернулись почти 100 украинцев
- Украине 11 июня удалось также вырвать из лап окупантов 95 украинцев, среди которых были воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них – 93 рядовых и сержанта и два офицера.
- Также, по словам главы Офиса Президента, к своим семьям вернулись, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".
- Четверо пленных Россией мужчин вернулись с тяжелыми ранениями. Также были военные с осложнением болезней, а один освобожденный за время плена похудел на 30 килограммов.
- Отметим, что для одного освобожденного военнопленного 11 июня стало двойным праздником. У пограничника, защищавшего остров Змеиный, в этот день также был день рождения, ему исполнилось 28 лет.