Вернули тела 51 защитника с временно оккупированных территорий Украины. Теперь близкие и родные смогут достойно провести их в последний путь.

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Воинов Украины вернули с оккупированных территорий

Как отметили в Минреинтеграции, репатриация тел погибших украинских военных состоялась в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями,

– сообщили в Минреинтеграции.

Также в министерстве напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести. Связаться можно по номерам:

0 800 339 247,

в выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по номеру 095 896 04 21.

Отметим, что в конце мая в Минреинтеграции сообщили о возвращении тел 79 защитников Украины. Их также забрали с временно оккупированных территорий нашего государства.

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