Известно, что ранее Андрей Задорожный мужественно вывел 44 собратьев из минного поля под Бахмутом. Его наградили отличием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Золотой крест".
Важно На фронте погиб главный сержант 68-й егерской бригады Антон Усовский
Что известно о погибшем воине
Андрей Задорожный родился 10 декабря 1979 года. Он жил в селе Ворона Отинийской громады на Коломыйщине.
В ряды ВСУ вступил в апреле 2022 года. Мужчина служил командиром отделения и командиром боевой машины 33-й отдельной механизированной бригады.
Как рассказал председатель Отенийской поселковой громады Олег Савчук, 43-летний Андрей погиб 29 июля этого года во время выполнения боевого задания вблизи села Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.
У погибшего Героя остались жена Леся, 22-летняя дочь Диана, 15-летний сын Макар и мама.
Андрей Задорожный погиб на Запорожье / фото Отенийська громада
Потери Украины на фронте
- Напомним, что в Ровно 30 июля простились с погибшим офицером ВСУ Юрием Высоцким. Ему навсегда осталось 28 лет.
- Также война оборвала еще одну жизнь – на фронте погиб Антон Усовский, мастер-сержант 68-й егерской бригады имени Олексы Довбуша Известно, что воин погиб при выполнении боевого задания.
- Кроме этого, на фронте погиб военный из Одесской области Станислав Янский. Он был воином 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг". Станислав получил тяжелое ранение на фронте. Врачи в течение двух недель боролись за его жизнь, однако военный скончался 30 июля.