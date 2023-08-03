Известно, что ранее Андрей Задорожный мужественно вывел 44 собратьев из минного поля под Бахмутом. Его наградили отличием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Золотой крест".

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Что известно о погибшем воине

Андрей Задорожный родился 10 декабря 1979 года. Он жил в селе Ворона Отинийской громады на Коломыйщине.

В ряды ВСУ вступил в апреле 2022 года. Мужчина служил командиром отделения и командиром боевой машины 33-й отдельной механизированной бригады.

Как рассказал председатель Отенийской поселковой громады Олег Савчук, 43-летний Андрей погиб 29 июля этого года во время выполнения боевого задания вблизи села Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.

У погибшего Героя остались жена Леся, 22-летняя дочь Диана, 15-летний сын Макар и мама.



Андрей Задорожный погиб на Запорожье / фото Отенийська громада

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя.

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