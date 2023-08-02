О гибели мастер-сержанта стало известно 2 августа. Воин погиб при выполнении боевого задания.
Обратите внимание Навсегда 28 лет: в Донецкой области погиб воин из Кривого Рога
Когда состоится прощание с Антоном Усовским
С невыразимой скорбью сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей погиб главный сержант бригады, мастер-сержант Антон Усовский. Антон был мужественным, решительным, человечным, высокопрофессиональным, образцом для всего сержантского состава,
– говорится в сообщении бригады.
Попрощаются с Антоном "Шаманом" Усовским в Киеве 5 августа – похороны начнутся в 12:00. Главного сержанта 68-й егерской бригады проведут в последний путь в Михайловском Златоверхом соборе.
Если вы хотите поддержать семью павшего воина материально, вы можете отправить средства:
- по номеру карты – 5375 4112 0769 0525;
- на Монобанку.
Антон Усовский / 69-я егерская бригада имени Олексы Довбуша
В Донецкой области погиб воин из Кривого Рога
Накануне в 7-м отдельном батальоне "Арей" Украинской добровольческой армии 129-й Криворожской бригады ТрО сообщили о потере. 20 июля во время боев в Донецкой области погиб Денис Павлюк с позывным "Поттер", родом из Кривого Рога. Воин погиб вблизи Старомайорского.
В ходе полномасштабной войны Денис Павлюк воевал в Херсонской и Запорожской областях. Жизнь воина оборвалась при выполнении боевого задания. Собратья пообещали, что отомстят врагу за потерю. У погибшего воина остались родители и любимая девушка, на которой он планировал жениться после победы.
Дениса Павлюка похоронили в родном городе – в Кривом Роге.