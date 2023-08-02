О гибели мастер-сержанта стало известно 2 августа. Воин погиб при выполнении боевого задания.

Обратите внимание Навсегда 28 лет: в Донецкой области погиб воин из Кривого Рога

Когда состоится прощание с Антоном Усовским

С невыразимой скорбью сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей погиб главный сержант бригады, мастер-сержант Антон Усовский. Антон был мужественным, решительным, человечным, высокопрофессиональным, образцом для всего сержантского состава,

– говорится в сообщении бригады.

Попрощаются с Антоном "Шаманом" Усовским в Киеве 5 августа – похороны начнутся в 12:00. Главного сержанта 68-й егерской бригады проведут в последний путь в Михайловском Златоверхом соборе.

Если вы хотите поддержать семью павшего воина материально, вы можете отправить средства:

по номеру карты – 5375 4112 0769 0525;

на Монобанку.



Антон Усовский / 69-я егерская бригада имени Олексы Довбуша

В Донецкой области погиб воин из Кривого Рога

Накануне в 7-м отдельном батальоне "Арей" Украинской добровольческой армии 129-й Криворожской бригады ТрО сообщили о потере. 20 июля во время боев в Донецкой области погиб Денис Павлюк с позывным "Поттер", родом из Кривого Рога. Воин погиб вблизи Старомайорского.

В ходе полномасштабной войны Денис Павлюк воевал в Херсонской и Запорожской областях. Жизнь воина оборвалась при выполнении боевого задания. Собратья пообещали, что отомстят врагу за потерю. У погибшего воина остались родители и любимая девушка, на которой он планировал жениться после победы.

Дениса Павлюка похоронили в родном городе – в Кривом Роге.