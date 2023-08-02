Про загибель майстер-сержанта стало відомо 2 серпня. Воїн загинув під час виконання бойового завдання.

Зверніть увагу Назавжди 28 років: на Донеччині загинув воїн з Кривого Рогу

Коли відбудеться прощання з Антоном Усовським

З невимовним сумом повідомляємо, що під час виконання службових обов'язків загинув головний сержант бригади, майстер-сержант Антон Усовський. Антон був мужнім, рішучим, людяним, високопрофесійним, взірцем для всього сержантського складу,

– йдеться у повідомленні бригади.

Попрощаються із Антоном "Шаманом" Усовським у Києві 5 серпня – похорон розпочнеться о 12:00. Головного сержанта 68-ї єгерської бригади проведуть в останню путь в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Якщо ви бажаєте підтримати родину полеглого воїна матеріально, ви можете надіслати кошти:

за номером карти – 5375 4112 0769 0525;

на Монобанку.



Антон Усовський / 69-ма єгерська бригада імені Олекси Довбуша

На Донеччині загинув воїн з Кривого Рогу

Напередодні у 7-му окремому батальйоні "Арей" Української добровольчої армії 129-ї Криворізької бригади ТрО повідомили про втрату. 20 липня під час боїв у Донецькій області загинув Денис Павлюк з позивним "Поттер", родом з Кривого Рогу. Воїн загинув поблизу Старомайорського.

Під час повномасштабної війни Денис Павлюк воював у Херсонській та Запорізькій областях. Життя воїна обірвалося під час виконання бойового завдання. Побратими пообіцяли, що помстяться ворогу за втрату. У загиблого воїна лишилися батьки та кохана дівчина, з якою він планував одружитися після перемоги.

Дениса Павлюка поховали у рідному місті – у Кривому Розі.