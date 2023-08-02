Життя захисника обірвалося 20 липня. Про втрату повідомили у 7-му окремому батальйоні "Арей" Української добровольчої армії 129-ї Криворізької бригади ТрО.

Зверніть увагу "Був перший робочий день": спогади про медика, який загинув внаслідок обстрілу Херсона

Побратими обіцяють помститися

Денис Павлюк з позивним "Поттер" воював на Донеччині. Воїн загинув під час виконання бойового завдання.

Денис загинув як чоловік, на своїй землі, зі зброєю в руках! Ми будемо пам'ятати його подвиг завжди, і про нього будуть знати майбутні покоління, заради яких ми віддаємо найцінніше, своє життя,

– йдеться в повідомленні.

Побратими загиблого Героя пообіцяли помсту за Дениса Павлюка.



Денис Павлюк / "Арей"

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам полеглого Героя.

У Херсоні росіяни вбили медика

1 серпня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Під час атаки окупанти влучили в одну з лікарень, зруйнувавши операційну та пошкодивши 2 відділення. Унаслідок цього загинув лікар Дмитро Білий – отоларинголог, який після закінчення університету в Запоріжжі закінчив інтернатуру в Херсоні. Той трагічний день був для Дмитра першим робочим після завершення інтернатури.

Медсестра одного з відділень та ще 4 людей зазнали поранень. У постраждалих контузія та гостра реакція на стрес. У медсестри – травмована щелепа.