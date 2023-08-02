Про це повідомила Студентська рада Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Цей виш Дмитро Білий закінчив у 2021 році та відправився до Херсона, де вступив на інтернатуру.

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Дмитро Білий вступив на медичний факультет ЗДМФУ ще у 2021 році і після 6 років навчання став інтерном у Херсоні за спеціальністю отоларингологія. Там він і залишився працювати.

Цього року Дмитро Білий завершив навчання на інтернатурі і 1 серпня вийшов на роботу вже як повноцінний співробітник лікарні. Він дуже радів цьому, однак радість, на жаль, була не довгою.

Він був дуже добрий, веселий, душа компанії, завжди посміхався. Дмитро гарно навчався, мріяв стати кваліфікованим лікарем та дуже радів, коли сьогодні вийшов на роботу,

– згадують в рідному університеті медика.

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Дмитро Білий / Фото Студради ЗДМФУ

Зараз близький друг родини Дмитра Білого збирає кошти для підтримки сім'ї в цей важкий час. Якщо ви бажаєте долучитися, то можете переказати кошти на картку 4441 1144 5882 3869 (Рахімов Артур).

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого.

Обстріл лікарні в Херсоні

З моменту деокупації росіяни щодня обстрілюють Херсон із артилерії. Уранці 1 серпня ворог відкрив вогонь по місту та обстріляв одну з лікарень, пошкодивши, зокрема, хірургічне відділення. Унаслідок обстрілу зруйнована операційна.

Унаслідок атаки загинув Дмитро Білий, а медсестра одного з відділень та ще 4 людей зазнали поранень. У постраждалих контузія та гостра реакція на стрес. У медсестри – травмована щелепа.