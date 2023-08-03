Відомо, що раніше Андрій Задорожний мужньо вивів 44 побратимів із мінного поля під Бахмутом. Його нагородили відзнакою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "Золотий хрест".
Важливо На фронті загинув головний сержант 68-ї єгерської бригади Антон Усовський
Що відомо про загиблого воїна
Андрій Задорожний народився 10 грудня 1979 року. Він жив у селі Ворона Отинійської громади, що на Коломийщині.
До лав ЗСУ приєднався у квітні 2022 року. Чоловік служив командиром відділення та командиром бойової машини 33-ї окремої механізованої бригади.
Як розповів голова Отинійської селищної громади Олег Савчук, 43-річний Андрій загинув 29 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області.
У загиблого Героя залишися дружина Леся, 22-річна донька Діана, 15-річний син Макар і мама.
Андрій Задорожний загинув на Запоріжжі / фото Отинійська громада
Втрати України на фронті
- Нагадаємо, що у Рівному 30 липня попрощалися із загиблим офіцером ЗСУ Юрієм Висоцьким. Йому назавжди залишилось 28 років.
- Також війна обірвала ще одне життя – на фронті загинув Антон Усовський, майстер-сержант 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Відомо, що воїн загинув під час виконання бойового завдання.
- Окрім цього, на фронті загинув військовий з Одещини Станіслав Янський. Він був воїном 15 бригади оперативного призначення "Кара-Даг". Станіслав отримав тяжке поранення на фронті. Лікарі протягом двох тижнів боролися за його життя, однак військовий помер 30 липня.