Відомо, що раніше Андрій Задорожний мужньо вивів 44 побратимів із мінного поля під Бахмутом. Його нагородили відзнакою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "Золотий хрест".

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Що відомо про загиблого воїна

Андрій Задорожний народився 10 грудня 1979 року. Він жив у селі Ворона Отинійської громади, що на Коломийщині.

До лав ЗСУ приєднався у квітні 2022 року. Чоловік служив командиром відділення та командиром бойової машини 33-ї окремої механізованої бригади.

Як розповів голова Отинійської селищної громади Олег Савчук, 43-річний Андрій загинув 29 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області.

У загиблого Героя залишися дружина Леся, 22-річна донька Діана, 15-річний син Макар і мама.



Андрій Задорожний загинув на Запоріжжі / фото Отинійська громада

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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