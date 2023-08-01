Станіслав отримав тяжке поранення на фронті. Лікарі протягом двох тижнів боролися за його життя, однак військовий помер 30 липня.
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Що відомо про загиблого воїна
Станіславу Янському було лише 25 років. Чоловік отримав поранення у боях на Запоріжжі на Мелітопольському напрямку.
30 липня Україна втратила свого Героя, захисника, який з перших днів війни, покинувши морську справу, став на захист наших територій. Після тяжкого поранення на полі бою, провівши майже 2 тижні в боротьбі за життя, помер 25-річний Станіслав Янський. Він був гвардійцем 15 бригади оперативного призначення "Кара-Даг",
– повідомили в Яськівській сільській раді.
Прощання з військовим відбудеться 3 серпня у його рідному селі Троїцьке.
Станіслав отримав тяжке поранення на фронті / фото Яськівська сільська рада
Втрати України на фронті
- Нагадаємо, у Рівному 30 липня попрощалися із загиблим офіцером ЗСУ Юрієм Висоцьким. Йому назавжди залишилось 28 років. У мирному житті Юрій був юристом. А на війні командував стрілецьким взводом.
- В Ужгороді 29 липня попрощалися із захисником України – підполковником Сергієм Лущакевичем. Він віддав ЗСУ понад 30 років свого життя.
- Також у боях за Україну загинув військовослужбовець Андрій Рольський. Він родом із Тернопільської області. Захисник загинув на фронті під Бахмутом. Через три місяці йому мало б виповнитися 22 роки.