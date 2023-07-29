Знайомі захисника згадують його як порядну людину з чіткими життєвими принципами. Про його загибель повідомили в Ужгородській міськраді.

Зауважте Свічки, фото та сльози: в Києві вшанували пам'ять загиблих у теракті в Оленівці

На фронті загинув підполковник Сергій Лущакевич

Сергій Лущакевич народився 30 липня 1971 року у Луцьку, де і здобув середню освіту. Після закінчення школи він вирішив пов'язати своє життя із військовою службою та стати на захист Вітчизни.

Для цього він закінчив Суворовське військове училище та Хмельницьке вище артилерійське командне училище. У 1992 році Сергій Лущакевич розпочав військову кар'єру на офіцерських посадах – від командира реактивного артилерійського взводу до начальника штабу-заступника командира гаубичного артилерійського дивізіону.

Після проходження військової служби у 10-му окремому гірськопіхотному полку боєць продовжив служити у системі військових комісаріатів – працював на керівних посадах у Мукачівському, Ужгородському, Міжгірському та Закарпатському обласному об'єднаному військовому комісаріатах.

У 2016 році Сергій Лущакевич захищав суверенітет і незалежність держави на Сході України – брав участь в антитерористичній операції у складі оперативно-тактичного угруповання "Луганськ". У 2021 році, віддавши 33 роки життя службі Батьківщині, він був звільнений із лав Збройних Сил України у запас.

Однак 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, боєць одним із першим прийшов до Закарпатського об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та виконав свій обов'язок, ставши на захист українського народу

За час військової служби його нагородили численними медалями, відзнаками, грамотами та подяками. Одна з останніх нагород – почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "Срібний Хрест".

Із захисником прощалися на площі Народній. Віддати шану військовому прийшли:

рідні, друзі та колеги,

міський голова Богдан Андріїв,

заступник начальника Ужгородської РВА Радіон Кіштулинець,

начальник Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Тищук,

військові та містяни.

Сергія Лущакевича поховали із військовими почестями на Пагорбі Слави.

Світлий спомин про Сергія Євгенійовича назавжди залишиться в серцях та спогадах його рідних, земляків та побратимів. Вічна та світла пам'ять!

– зазначили в Ужгородській міськраді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

На фронті загинув підполковник Сергій Лущакевич / Фото Ужгородської міськради

Варто прочитати "Його рідне селище було окуповане": на фронті загинув медійник та військовий Максим Шварцман

Втрати України на фронті