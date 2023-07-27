Захисник загинув у районі населеного пункту Чернещина Ізюмського району на Харківщині. Йому було лише 45 років.
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Що відомо про загиблого воїна
Павло Зінов’єв народився 6 квітня 1978 року і закінчив Стебницьку загальноосвітню школу №18.
До лав ЗСУ чоловік вступив ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. З квітня 2022 року Павло активно захищав Україну на передових позиціях фронту.
На фронті захисник виконував обов'язки радіотелефоніста у відділенні збору та опрацювання даних розвідки взводу управління розвідувальної роти військової частини А4056.
Однак, на жаль, 23 липня Павло отримав мінно-вибухову травму, несумісну з життям. У чоловіка залишилася лише матір.
Загиблий Павло Зінов’єв / фото Дрогобицька міська рада
Болючі втрати України на фронті
- Нещодавно на Луганщині загинув В'ячеслав Ключинський. Тепер йому назавжди залишиться 24 роки. Зауважимо, що В'ячеслав Ключинський – один із лідерів фанатського руху "Полісся", боєць однієї з бригад Нацгвардії, представник молодого колективу Zhytomyr Lads.
- На Сумщині після атаки на Білопілля загинув молодий рятувальник Сергій Антоненко. Це важка втрата для багатотисячної родини ДСНС. Сергію Антоненку було лише 22 роки. Він був старшим лейтенантом служби цивільного захисту.
- До речі, український кінорежисер Олег Сенцов 21 липня повідомив, що на фронті загинув український журналіст Дмитро Рибаков з позивним "Репортер". Раптова смерть настигла чоловіка, коли він виконував своє бойове завдання.