Захисник загинув у районі населеного пункту Чернещина Ізюмського району на Харківщині. Йому було лише 45 років.

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Що відомо про загиблого воїна

Павло Зінов’єв народився 6 квітня 1978 року і закінчив Стебницьку загальноосвітню школу №18.

До лав ЗСУ чоловік вступив ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. З квітня 2022 року Павло активно захищав Україну на передових позиціях фронту.

На фронті захисник виконував обов'язки радіотелефоніста у відділенні збору та опрацювання даних розвідки взводу управління розвідувальної роти військової частини А4056.

Однак, на жаль, 23 липня Павло отримав мінно-вибухову травму, несумісну з життям. У чоловіка залишилася лише матір.



Загиблий Павло Зінов’єв / фото Дрогобицька міська рада

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