Сергію Антоненку було лише 22 роки. Він був старшим лейтенантом служби цивільного захисту.
Важливо "Війна забирає найкращих": журналіст Дмитро Рибаков загинув на фронті
Що відомо про загиблого рятувальника
Сергій з перших днів війни гідно ніс службу у Білопіллі на прикордонні Сумщини. На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які страждали від ворожих ударів.
17 липня у Білопіллі російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шістьох рятувальників було травмовано. Сергій отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
За життя чоловіка лікарі боролися до останнього. Однак ввечері 23 липня його серце перестало битися.
Батьки залишились без сина, а великий колектив рятувальників Сумщини втратив надійного колегу та незамінного професіонала своєї справи. Розділяємо біль втрати із рідними та близькими нашого колеги... Пам'ятаємо і помстимося,
– зазначили у ДСНС.
Сергію Антоненку було лише 22 роки / фото ДСНС України
Сергій був старшим лейтенантом служби цивільного захисту / фото ДСНС України
Болючі втрати України на полі бою
- Нещодавно на фронті загинув український журналіст Дмитро Рибаков з позивним "Репортер". Раптова смерть настигла чоловіка, коли він виконував своє бойове завдання.
- Також від рук російських загарбників загинув донецький правоохоронець Михайло Грицак. Він потрапив під обстріл біля рідної Костянтинівки Краматорського району Донецької області.
- На війні за незалежність України загинув український скрипаль Давид Якушин. Він у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист держави.
- Окрім цього, на війні проти російських загарбників загинув український патріот Артем Суховій. Захисник після початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну з-за кордону та пішов на війну.