Сергію Антоненку було лише 22 роки. Він був старшим лейтенантом служби цивільного захисту.

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Що відомо про загиблого рятувальника

Сергій з перших днів війни гідно ніс службу у Білопіллі на прикордонні Сумщини. На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які страждали від ворожих ударів.

17 липня у Білопіллі російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шістьох рятувальників було травмовано. Сергій отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

За життя чоловіка лікарі боролися до останнього. Однак ввечері 23 липня його серце перестало битися.

Батьки залишились без сина, а великий колектив рятувальників Сумщини втратив надійного колегу та незамінного професіонала своєї справи. Розділяємо біль втрати із рідними та близькими нашого колеги... Пам'ятаємо і помстимося,

– зазначили у ДСНС.



Сергію Антоненку було лише 22 роки / фото ДСНС України



Сергій був старшим лейтенантом служби цивільного захисту / фото ДСНС України

24 Канал висловлює найщиріші співчуття рідним та друзям загиблого!

Болючі втрати України на полі бою