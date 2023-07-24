Сергію Антоненку було лише 22 роки. Він був старшим лейтенантом служби цивільного захисту.

Важливо "Війна забирає найкращих": журналіст Дмитро Рибаков загинув на фронті

Що відомо про загиблого рятувальника

Сергій з перших днів війни гідно ніс службу у Білопіллі на прикордонні Сумщини. На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які страждали від ворожих ударів.

17 липня у Білопіллі російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шістьох рятувальників було травмовано. Сергій отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

За життя чоловіка лікарі боролися до останнього. Однак ввечері 23 липня його серце перестало битися.

Батьки залишились без сина, а великий колектив рятувальників Сумщини втратив надійного колегу та незамінного професіонала своєї справи. Розділяємо біль втрати із рідними та близькими нашого колеги... Пам'ятаємо і помстимося,
– зазначили у ДСНС.


Сергію Антоненку було лише 22 роки / фото ДСНС України


Сергій був старшим лейтенантом служби цивільного захисту / фото ДСНС України

Болючі втрати України на полі бою

  • Нещодавно на фронті загинув український журналіст Дмитро Рибаков з позивним "Репортер". Раптова смерть настигла чоловіка, коли він виконував своє бойове завдання.
  • Також від рук російських загарбників загинув донецький правоохоронець Михайло Грицак. Він потрапив під обстріл біля рідної Костянтинівки Краматорського району Донецької області.
  • На війні за незалежність України загинув український скрипаль Давид Якушин. Він у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист держави.
  • Окрім цього, на війні проти російських загарбників загинув український патріот Артем Суховій. Захисник після початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну з-за кордону та пішов на війну.