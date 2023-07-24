Сергею Антоненко было всего 22 года. Он был старшим лейтенантом службы гражданской защиты.
Важно "Война забирает лучших": журналист Дмитрий Рыбаков погиб на фронте
Что известно о погибшем спасателе
Сергей с первых дней войны достойно нес службу в Белополье на приграничные Сумщины. На его счету не один удачно ликвидированный пожар и своевременно оказанная помощь мирным украинцам, страдающим от вражеских ударов.
17 июля в Белополье российский снаряд попал на территорию пожарно-спасательного подразделения. Шестерых спасателей было травмировано. Сергей получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
За жизнь мужчины врачи боролись до последнего. Однако вечером 23 июля его сердце перестало биться.
Родители остались без сына, а большой коллектив спасателей Сумщины потерял надежного коллегу и незаменимого профессионала своего дела. Разделяем боль утраты с родными и близкими нашего коллеги... Помним и отомстим,
– отметили в ГСЧС.
Сергею Антоненко было всего 22 года / фото ГСЧС Украины
Сергей был старшим лейтенантом службы гражданской защиты / фото ГСЧС Украины
Болезненные потери Украины на поле боя
- Недавно на фронте погиб украинский журналист Дмитрий Рыбаков с позывным "Репортером". Внезапная смерть настигла мужчину, когда он выполнял свою боевую задачу.
- Также от рук российских захватчиков погиб донецкий полицейский Михаил Грицак. Он попал под обстрел в родной Константиновке Краматорского района Донецкой области.
- На войне за независимость Украины погиб украинский скрипач Давид Якушин. Он в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину встал на защиту государства.
- Кроме того, на войне против российских захватчиков погиб украинский патриот Артём Суховой. Защитник после начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину из-за границы и ушел на войну.