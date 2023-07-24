Сергею Антоненко было всего 22 года. Он был старшим лейтенантом службы гражданской защиты.

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Что известно о погибшем спасателе

Сергей с первых дней войны достойно нес службу в Белополье на приграничные Сумщины. На его счету не один удачно ликвидированный пожар и своевременно оказанная помощь мирным украинцам, страдающим от вражеских ударов.

17 июля в Белополье российский снаряд попал на территорию пожарно-спасательного подразделения. Шестерых спасателей было травмировано. Сергей получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

За жизнь мужчины врачи боролись до последнего. Однако вечером 23 июля его сердце перестало биться.

Родители остались без сына, а большой коллектив спасателей Сумщины потерял надежного коллегу и незаменимого профессионала своего дела. Разделяем боль утраты с родными и близкими нашего коллеги... Помним и отомстим,

– отметили в ГСЧС.



Сергею Антоненко было всего 22 года / фото ГСЧС Украины



Сергей был старшим лейтенантом службы гражданской защиты / фото ГСЧС Украины

24 Канал выражает самые искренние соболезнования родным и друзьям погибшего!

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