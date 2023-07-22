Стоит добавить, что россияне буквально 21 июля убили в Константиновке супругов. От рук врагов погиб и 37-летний полицейский.
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Что известно о гибели правоохранителя
Жизнь старшего инспектора сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции Михаила Грицака оборвалась во время службы у родной Константиновки,
– заявили в Министерстве внутренних дел.
Там объяснили, что Михаил Грицак после службы в Вооруженных силах Украины пошел работать полицейским. Он 10 лет отдал безопасности и защите граждан.
После начала полномасштабной войны России против Украины отправил свою семью в безопасное место, а сам остался помогать гражданским жителям у линии фронта.
Выезжал на места ракетных ударов и под обстрелами документировал военные преступления россиян. К сожалению, Михаил Грицак погиб в результате российских обстрелов.
У бывшего военного остались родители, жена и 11-летняя дочь.
В Министерстве внутренних дел выразили соболезнования близким Михаила Грицака.
Что известно о Михаиле Грицаке
В Национальной полиции Украины рассказали, что Михаил Грицак родом из села Иванополье Константиновской общины.
Известно, что окончил Луганский национальный аграрный университет. После службы в Вооруженных Силах Украины решил стать правоохранителем и 10 лет жизни отдал этому делу.
Мечтал о победе, упорно тренировался и оттачивал свои навыки, чтобы спасти больше людей,
– заявили в полиции.
Там добавили, что полиция Донецкой области потеряла отважного и опытного товарища, искреннего, открытого и положительного человека.
На войне погиб молодой скрипач Давид Якушин
С 25 февраля 2022 года добровольцем пошел защищать Украину молодой скрипач Давид Якушин. Он только в июле 2022 года завершил обучение в Киевской муниципальной академии музыки имени Рейнгольда Глиера.
"Давид Якушин на щите...Плачу и рыдаю...Ребенок наш золотой...Скрипач, свирельщик, юный пастушок Христа Рожденного...Доброволец, воин, рыцарь. Прости нас", – написал лидер группы "Хорея казацкая" и военнослужащий Тарас Компаниченко.
Выступление сына перед началом полномасштабной войны России против Украины в сети показала мать Героя.