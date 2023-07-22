До початку війни Рибаков працював у провідних українських медіа. Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 році вступив до лав Збройних Сил нашої держави.

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Журналіст Дмитро Рибаков загинув на фронті

Олег Сенцов наголосив, що війна продовжується та забирає кращих серед нас. Так, він зауважив, що загинув його побратим "Репортер", який "дивував всіх, спочатку своїм кругозором, знанням, а потім відвагою та мужністю".



Дмитро Рибаков загинув на фронті / Фото з фейсбук-сторінки Дмитра Рибакова

Ти ніколи не знаєш, як поводитиметься людина в бою: хтось скисне, а хтось буде битися як лев. Він бився як лев, та загинув як герой,

– сказав кінорежисер.

Наостанок він попросив Рибакова спочивати з миром, а також зазначив, що далі доведеться працювати без нього.



До війни Дмитро Рибаков працював у медіасфері / / Фото з фейсбук-сторінки Дмитра Рибакова

З відкритих джерел відомо, що до війни Дмитро Рибаков був журналістом. Зокрема, він працював редактором і медіаконсультантом у таких українських виданнях Chas.News, Forbes Україна, LB та Українська правда. Вже після початку повномасштабної війни він залишив свою професію і долучився до оборони країни.

До своєї смерті він був бійцем 47 Окремої Механізованої Бригади ЗСУ.

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