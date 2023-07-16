Про втрату повідомили рідні загиблого. Життя "Варвара" обірвалося 14 липня 2023 року, інформує 24 Канал.

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Загинув, рятуючи побратимів

Рідний брат Героя Богдан повідомив, підрозділ "Варвара" потрапив під артилерійський обстріл ворога під час наступальних операцій в районі Бахмута. Анатолій, врятувавши свої поранених побратимів, пішов допомагати бійцям з іншого підрозділу.

В ході проведення контрнаступу в районі м. Бахмута їх підрозділ потрапив під артобстріл, врятувавши своїх побратимів, які отримали поранення, пішов допомагати пораненим бійцям з іншого підрозділу (бо по іншому він не міг) та на превеликий жаль живим не повернувся! Земля тобі пухом! Герої не вмирають! Тримай небо, Брате!

– написав брат загиблого.

У русі "Карпатська січ" заявили, що "Варвар" був командиром тактичної групи. На війну він пішов добровольцем. За бездоганне виконання бойових завдань під час попередньої кампанії на Бахмутському напрямі нагороджений Золотим хрестом Головнокомандувача ЗСУ. Про Героя згадують як чоловіка безмежної сміливості та нестримної волі.

"Для нього не існувало нічого неможливого. Завжди на вістрі, завжди попереду – він надихав нас своїм прикладом. В останньому бою проявив себе героїчно, перед смертю врятувавши життя своєму побратиму та командиру суміжного підрозділу", – повідомили у "Карпатській січі".

У Героя залишилася дружина та двоє дітей.



Загиблий Герой Анатолій "Варвар" Тегза / Фото "Карпатська січ"

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