О потере сообщили родственники погибшего. Жизнь "Варвара" оборвалась 14 июля 2023 года, сообщает 24 Канал.

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Погиб, спасая собратьев

Родной брат Героя Богдан сообщил, подразделение "Варвара" попало под артиллерийский обстрел врага во время наступательных операций в районе Бахмута. Анатолий, спасши своих раненых собратьев, пошел помогать бойцам из другого подразделения.

В ходе проведения контрнаступления в районе г. Бахмута их подразделение попало под артобстрел, он спас своих получивших ранения собратьев, пошел помогать раненым бойцам из другого подразделения (потому что по другому он не мог) и к большому сожалению живым не вернулся! Земля тебе пухом! Герои не погибают! Держи небо, Брат!

– написал брат погибшего.

В движении "Карпатская сечь" заявили, что "варвар" был командиром тактической группы. На войну он ушел добровольцем. За безупречное выполнение боевых задач во время предыдущей кампании на Бахмутском направлении награжден Золотым крестом Главнокомандующего ВСУ. О Герое вспоминают как мужчину безграничной смелости и безудержной воли.

"Для него не существовало ничего невозможного. Всегда на острие, всегда впереди – он вдохновлял нас своим примером. В последнем бою проявил себя героически, перед смертью спас жизнь своему собрату и командиру смежного подразделения", – сообщили в "Карпатской сече".

У Героя осталась жена и двое детей.



Погибший Герой Анатолий "Варвар" Тегза / Фото "Карпатская сечь"

Редакция 24 Канала искренне сочувствует семье Героя! Вечная память Анатолию Тегзи!

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