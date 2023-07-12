Защитник погиб во время штурма вражеских позиций. Ему навсегда осталось 44 года.

Смотрите также Отдала свою жизнь, чтобы спасать другие: на фронте погибла боевой медик со Львова

Что известно о погибшем воине

Виктор Сердюк проживал в селе Семигинов. После школы учился в Стрыйском ПТУ №8. А потом – работал на Стрыйском вагоноремонтном заводе и позже – в компании "Леоне".

Мужчина пошел защищать Украину в марте 2023 года. Он был стрелком-снайпером батальона.

К сожалению, во время штурма позиций противника Виктор погиб от осколочных ранений в Донецкой области. Без отца остался 14-летний сын.



Виктор Сердюк погиб в Донецкой области / фото Стрыйский городской совет

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

Болезненные потери Украины